L’avvento della “petardo-crazia”

Come gli esercenti, che hanno manifestato di fronte al Parlamento buttando petardi veri, scontrandosi con le forze dell’ordine, bloccando le autostrade e subito hanno ottenuto la riapertura a “rischio ragionato”. Cioè un clamoroso cedimento in piena pandemia, con tutta l’imprudenza denunciata dagli esperti. Ma i morti nelle terapie intensive non votano, mentre gli esercenti sì. E quel bel pacchetto di voti fa gola, non solo a destra.

Poi c’è Grillo e il suo sfogo-petardo, che scoppia sui social con un repertorio di familismo giudiziario, che supera persino quello più estremo dei figli “piezze-‘e-core”. Il padre urlante difende il figlio, con un crescendo di furore fino ad offrirsi di andare in prigione al posto suo, con un impeto dell’ “uno-vale-uno” processuale, che certo non giova alla serenità dei giudici. Insomma, si sta affermando l’idea che le pretese – se ben accompagnate da apposita drammatizzazione – alla fine si impongano su un governo ampio e debole, a causa dell’opposizione incorporata. E così la prospettiva iniziale di un esecutivo forte perché guidato da Lui, si rivela un trompe-l’oeil dipinto su un muro, dove rischiamo di andare a sbattere.

(Foto Il Messaggero)

Siamo in piena “petardo-crazia”: ovvero si fa quello che vuole chi fa più casino.