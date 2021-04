“L’Affare Modigliani”. Cento anni di trame, crimini e misteri intorno al pittore italiano del ‘900 più conosciuto e più’ pagato del mondo

0 0

Truffe, esposizioni con quadri falsi, prolifici falsari, fondazioni nate dal nulla. Guerre intestine che ruotano attorno a critici d’arte o presunti tali e malfattori, che negli ultimi decenni hanno fatto la loro fortuna legando il proprio nome a quello di Amedeo Modigliani. Sono alcuni dei temi del libro-inchiesta ‘L’Affare Modigliani’ di Claudio Loiodice e Dania Mondini. Un lavoro che viene presentato il 22 febbraio alle ore 16 in un evento su piattaforma ZOOM, dal Presidente della FNSI Giuseppe Giulietti, dal Direttore di Articolo21 Stefano Corradino e dal Presidente di Stampa Trentina Rocco Cerone. Introduce il Senatore Pietro Grasso autore della postfazione .