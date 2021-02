“Nessuna ‘censura’ e di ‘sciatteria’ nelle dirette Rai di questi giorni”

0 0

Il CdR di Rai Parlamento e l’Esecutivo Usigrai rigettano le accuse di “censura” e di “sciatteria” in merito alle dirette di questi giorni. Dopo le proteste per la presunta interruzione della dichiarazione di voto sulla fiducia al Governo Draghi del senatore Luca Ciriani, ribadiamo che che l’intervento del senatore è stato trasmesso integralmente, come ha sottolineato nel corso della stessa seduta la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il passaggio di rete è stato preceduto per tempo da un messaggio a scorrimento che indicava ai telespettatori la necessità di cambiare canale. Il passaggio è poi avvenuto con la sovrapposizione della seduta parlamentare sulle due reti Rai in questione. Ricordiamo inoltre che Rai Parlamento ha trasmesso integralmente tutte le fasi della seduta in una diretta durata complessivamente 10 ore, dalle 10 del mattino fino alle 23 della sera. Quindi, nessuna censura e nessuna sciatteria.

Rai Parlamento ha assolto pienamente alla propria missione, sancita dal Contratto di Servizio.

