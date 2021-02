Le aspettative su Draghi sono sovrastimate

Ci sarà (forse) una quiete nei primi giorni per capire come vorrà impostare la squadra; ci sarà (forse) una breve luna di miele nel primo giro di colloqui per rompere il ghiaccio; ma appena si inizierà a discutere di Recovery Plan – o, meno elegantemente, di miliardi – la tregua finirà. E torneranno a volare stracci, veti paralizzanti e accuse infamanti. Draghi saprà gestire queste tensioni alzando il suo autorevole sopracciglio? Spero di sì, ma temo di no. Mediare non è una qualità “tecnica”. E quando la torta è guasta, non è una bella ciliegina che la sana.