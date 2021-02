‘Il Papa, il Mondo, la Pandemia’. Articolo21: un dibattito sulle prospettive della crisi. 9 febbraio, 17.15

0 0

“Da una crisi come questa non si esce uguali come prima. Si esce o migliori o peggiori”, afferma papa Francesco, esortando profeticamente ad una ricostruzione nel segno di un modello socio-economico inclusivo, che superi le disuguaglianze e promuova la tutela dell’ambiente poiché il degrado naturale produce sempre degrado sociale.

E’ il focus del libro di Marco Politi “FRANCESCO la Peste la Rinascita”.

Articolo 21 propone una riflessione su un tema che tocca il momento vitale che stiamo vivendo tutti, al di là della propria fede e filosofia.

Martedì 9 febbraio, dalle 17.15, per “Un’ora con…” ne discutono

Vania De Luca, presidente Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana)

Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica

Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Marco Politi, scrittore

Per chi volesse partecipare può mandare una richiesta alla mail redazione@articolo21.info e riceverà le coordinate per seguire l’incontro