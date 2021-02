CdR e fiduciari Rai: “si liberi Rai da controllo governi e partiti”

L’Assemblea dei CdR e dei fiduciari della Rai, riunita online nel rispetto delle normative anti-covid, ritiene che la Rai possa e debba essere parte centrale nella ripartenza del Paese. La più grande azienda culturale d’Italia è un pilastro decisivo per accompagnare la trasformazione tecnologica ed ecologica, la valorizzazione della coesione sociale, il raggiungimento di una piena e concreta parità di genere.

In questa ottica, è urgente e prioritario che il Parlamento approvi una legge di riforma che finalmente liberi la Rai dal controllo dei governi e dei partiti, per procedere così al rinnovo dei vertici entro la scadenza con regole nuove. Il governo ha una larghissima maggioranza e i disegni di legge in Parlamento ci sono: serve solo una forte volontà politica di tradurre in fatti gli annunci più volte reiterati di restituire la Rai ai cittadini. E’ questa la condizione indispensabile per un piano di riorganizzazione e di rilancio della Rai Servizio Pubblico, e il riconoscimento di risorse certe e adeguate per realizzare gli obiettivi del Contratto di Servizio.

APPROVATA ALL’UNANIMITA’