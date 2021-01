Ricordiamo Pippo Fava sui social!

0 0

Care amiche e amici, buon 2021! Abbiamo deciso di iniziare alla grande questo nuovo anno, accogliendo la proposta della Fondazione Giuseppe Fava di organizzare una nuova edizione della campagna social #eranosemi dedicata al Direttore de “I Siciliani” ucciso a Catania il 5 gennaio 1984.

La campagna social sostituirà il tradizionale presidio catanese nella via in cui è stato ucciso, che non si potrà tenere causa restrizioni covid.

Come partecipare? Il 5 gennaio vi basterà: