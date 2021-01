Non maledico il 2020

Rispetto all’euforia dionisiaca dei grandi raduni, abbiamo scoperto la potenza dei vuoti. Dalla piazza vaticana con un papa che prega da solo sotto la pioggia, fino al Concerto di Capodanno a Vienna, con gli orchestrali che alla fine della loro esecuzione si alzano per salutare una platea di poltrone. Non so se il 2020 ci abbia migliorato, ma sicuramente ci ha insegnato che dietro a quella che sembrava normalità, c’è una vita che, alla fine di questa pandemia, torneremo a guardare con la meraviglia del dopoguerra. Per il 2021, faccio mie le parole, contenute in una canzone di Adele, eseguita da una persona a me cara ( ascolto ).