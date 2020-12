Minacce a Ranucci e Report, una vignetta per la libertà di informazione

Nuove minacce al giornalista Sigfrido Ranucci e questa volta vengono da un autorevole esponente politico, l’ex capo della segreteria di Gianni Alemanno, ossia Francesco Biava. Ranucci e la trasmissione Report, purtroppo non sono nuovi a questi episodi: ciclicamente, infatti, ricevono minacce e intimidazioni a causa delle loro inchieste. L’ultima era avvenuta solo a inizio mese, quando la redazione del programma aveva ricevuto una missiva minatoria, firmata dalle Nuove Brigate Rosse. Biava in passato ha avuto importanti incarichi istituzionali, tra cui, appunto, quello presso la segreteria di Alemanno all’epoca in cui era Ministro delle politiche agricole. Le offese sono state rese note dalla stessa trasmissione in un post sugli account social ufficiali.

“Le minacce a Sigfrido Ranucci, definito “bastardo”, da Biava, arrivano puntali lo stesso giorno in cui Reporter senza Frontiere ha pubblicato il report dei cronisti uccisi nel mondo, 50 solo nel 2020. Per questo è importante essere schierati dalla parte dei cronisti minacciati e sotto scorta. Chi minaccia i cronisti vuole colpire l’informazione libera, quella che segue il solco della Costituzione”, ha detto Alekos Prete che ci ha regalato la splendida vignetta che riportiamo ringraziandolo per il contributo nella difficile battaglia per la libertà di espressione.