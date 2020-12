Trovata morta pastora etiope simbolo dell’integrazione. Si indaga per omicidio

Agitu Gudeta, pastora etiope di 42 anni che da tempo viveva in Trentino e diventata simbolo di integrazione è stata trovata morta nella sua casa. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di omicidio. Sul corpo della donna, da quanto si apprende sarebbero infatti state trovate alcune lesioni. Circa due anni fa Agitu aveva ricevuto minacce a sfondo razziale e lo scorso mese di gennaio, l’autore era stato condannato a 9 mesi per lesioni dal tribunale di Trento ma non per stalking finalizzato alla discriminazione razziale, come chiedeva l’accusa.