Presentazione del terzo rapporto “illuminare le periferie”. 19 novembre

Cospe e Osservatorio di Pavia , in collaborazione con Fnsi, Usigrai, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Comunita’ di Sant’egidio e Rai per il Sociale hanno dato vita a un rapporto prezioso per il paese: la terza edizione di “illuminare le periferie”. In un luogo simbolo , una delle periferie vere della capitale italiana, Tor Bella Monaca, si confronteranno relatori provenienti da varie culture ed esperienze ma tutti con il cuore nel sociale.

In queste settimane viviamo nei colori, colori che la tecnocrazia ha individuato per proteggerci in una fase di pandemia. Ma quando il covid sara’ vinto , sara’ sconfitto e tutto o quasi potra’ tornare alla normalita’, torneremo ai colori naturali e a rivedere con gli occhi del reale quei grigi e quelle sfumature di nero che sono la cornice interna ed esterna di molte delle nostre periferie, urbane e non.

Ecco perche’ vanno illuminate: bisogna portare lo sguardo oltre le nostre paure, oltre le nostre zone di conforto e specchiarci nel paese che soffre per evitare che si pieghi per sempre…

Giovanni Parapini, direttore di ‘Rai per il sociale’