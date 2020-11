Gli ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi: dove formazione e informazione si incontrano

La Fondazione Antonio Megalizzi presenta il suo progetto dedicato alla formazione di studenti e studentesse di ogni classe ed età al fine di diffondere la buona informazione e sensibilizzare studenti di tutta Italia.

Antonio Megalizzi amava osservare e raccontare la realtà sociale e politica che lo circondava con occhio critico, curioso e preparato. Dedicava molto tempo al confronto per contrastare le fake news e per sensibilizzare chiunque avesse intorno su tematiche di pubblico interesse.

Forte di tale ispirazione, la Fondazione Antonio Megalizzi presenta il suo progetto di punta, che prende il nome di “Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi”, per contribuire a formare una coscienza critica verso il mondo e il pluralismo delle fonti, un radicato senso civico e la partecipazione attiva alla vita democratica, nonché raccontare l’Unione europea e condividerne i valori. Il progetto si propone di selezionare, tramite un appello nei primi mesi del 2021, trenta studenti universitari che seguiranno un percorso di formazione finalizzato alla diffusione del lavoro della Fondazione. Dalla storia al funzionamento delle istituzioni europee, dall’impatto dell’Unione europea nelle nostre vite all’analisi di fatti di attualità, dall’identificazione di buone pratiche giornalistiche ad approfondimenti sul mondo della comunicazione. Gli ambasciatori riceveranno così gli strumenti per organizzare attività a nome della Fondazione e avranno a disposizione materiali didattici inediti, elaborati in collaborazione con professionisti della formazione al fine di fornire tanto agli ambasciatori quanto ai partecipanti i contenuti più adeguati e completi.

L’iniziativa, avviata all’inizio di ottobre, proseguirà in diverse fasi fino a settembre 2021, quando si prevede di raggiungere le fasce di studenti delle scuole medie e superiori; per quanto riguarda le scuole elementari, invece, si dovrà attendere settembre 2022.

Antonio era un artigiano della parola, sceglieva con cura i termini da utilizzare. Sapeva quanto la comunicazione fosse determinante, soprattutto nella trasmissione della corretta informazione. Un approccio accattivante che andava di pari passo con la verità; la semplicità che non si confondeva mai con la banalità; la serietà nell’affrontare i temi sempre temperata dalla giusta dose di ironia. Con questo spirito, la Fondazione Antonio Megalizzi intende realizzare un progetto di ampio respiro che coinvolga tutto il territorio nazionale e si rivolga a tutti gli studenti e le studentesse, dai più piccoli fino ai giovani universitari. Da un lato, dando fiducia ed esortando i giovani a riscattare le proprie competenze, la propria preparazione e la propria passione attraverso un servizio di pubblica utilità;

dall’altro, incoraggiando bambini e ragazzi a osservare il mondo che li circonda fin da piccoli, innescando curiosità e partecipazione attiva. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, la Fondazione si avvale del supporto di un’ampia rete di esperti e di enti che favoriranno una preparazione mirata degli ambasciatori e la diffusione del progetto a livello nazionale. Il progetto nasce e si sviluppa con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea e con la Fondazione Caritro. Alla luce delle numerose richieste pervenute alla Fondazione da parte di scuole e ambienti educativi, e affinché la figura di Antonio possa essere d’ispirazione per bambini, giovani e adulti, la Fondazione Antonio Megalizzi intende creare una valida proposta a lungo termine per i programmi scolastici e per le realtà educative di tutta Italia: una risorsa che possa stimolare momenti di confronto e interesse verso tematiche di attualità nazionali ed europee, contribuendo alla sviluppo di un radicato senso civico in tutte le fasce di età.