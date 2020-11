Contagi, i Tg in attesa della svolta. Legge di Bilancio, Berlusconi reclama la scena. La “tragicommedia” della sanità calabra. Sul Tg3 il procuratore Gratteri: “Serve una cura da cavallo”

I Tg dal 16 al 20 novembre – Con una media di 35mila positivi al giorno ed il picco di 753 vittime raggiunto mercoledì, le edizioni del prime time rilanciano i quotidiani bollettini del contagio nell’attesa di un’annunciata svolta. Mentre altre regioni passano in zona rossa o arancione, a spiccare sulle aperture sono le variazioni “per il meglio”, come il calo nei ricoveri o la riduzione del tasso di positività dei tamponi, con l’andamento dei contagi in “stabile rallentamento”…

