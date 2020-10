Verso il 9 ottobre. A Perugia per parlare della carta europea per la libera informazione

Sono già moltissime le adesioni all’Assemblea di Articolo 21 che si terrà il prossimo 9 ottobre nella Sala dei Notari a Perugia a partire dalle 10. In ottemperanza alle regole anti Covid verranno seguite tutte le misure di sicurezza all’ingresso, con obbligo di mascherina. Dopo i saluti introduttivi e alcuni video ci saranno le relazioni di Padre Antonio Spadaro e Roberto Natale; a seguire, in forma di panel, approfondimenti sul concorso di Articolo 21 per le scuole, sui bavagli in Europa e non solo, sui cronisti minacciati in Italia con testimonianze da Malta, Cina, Iran, Russia, Turchia, Siria,Bielorussia. L’obiettivo é quello di trasformare la Carta di Assisi nella prima carta europea per la libera di informazione. Saranno con noi Flavio Lotti portavoce Perugia Assisi e padre Enzo Fortunato. Hanno confermato la loro presenza, oltre ovviamente a padre Spadaro, l’Iman di Firenze, Ezzedin, e l’ex rabbino Firenze Joseph Levi. Parteciperà inoltre la famiglia di Antonio Megalizzi che, il giorno 10, parteciperà alla cerimonia di intitolazione ad Antonio di uno spazio universitario.Hanno inoltre assicurato la loro presenza Nello Scavo, Paolo Berizzi, Asmae Dachan, Paolo Borrometti, Sara Lucaroni.

Non é previsto alcun rimborso, tutto sarà autofinanziato.

(nella foto Padre Antonio Spadaro che aprirà i lavori)