Usigrai: “ancora una aggressione ai danni di un giornalista e un operatore. Intollerabile”

“Ancora una aggressione ai danni di un giornalista e un operatore. Ancora una volta a Palermo. Il collega del Tg2 Vincenzo Frenda e l’operatore sono stati fermati da un gruppo di persone vestite di nero, sono stati minacciati e sono stati derubati di attrezzatura di lavoro. È intollerabile che i cronisti non possano lavorare in sicurezza. Chiediamo di nuovo alla Rai un intervento urgente a tutela dei dipendenti e presso le autorità per avere rassicurazioni sulle condizioni di lavoro”. Lo scrive l’Usigrai in una nota