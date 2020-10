Solidarietà al collega di Fanpage Saverio Tommasi

“Chiediamo che l’osservatorio sui giornalisti minacciati presso il Ministero dell’Interno intervenga sul caso dell’aggressione al collega di Fanpage Saverio Tommasi, accerchiato e insultato durante la manifestazione dei negazionisti del Covid che si è tenuta a Roma. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine presenti sul posto il cronista è stato messo in sicurezza. Ma riteniamo che gli autori dell’aggressione debbano essere identificati e denunciati oltre che per gli atteggiamenti violenti anche per aver interrotto quello che dovrebbe essere ritenuto sempre un servizio pubblico: informare. A Tommasi e alla redazione di Fanpage va la solidarietà del Sindacato dei giornalisti”.