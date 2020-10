RAI Radio 3 Suite: i teatri aperti a Bolzano. Prevenzione del Covid-19 e salvaguardia della Cultura

RUMOR(S)CENA – RAIRADIO3 SUITE – ROMA – Questa sera alle 20.10 in apertura del programma RAI RADIO 3 SUITE in diretta radiofonica da via Asiago in Roma. In conduzione Francesco Antonioni. Roberto Rinaldi interviene sulla notizia dei teatri aperti in Provincia di Bolzano e deiteatri chiusi nel resto d’Italia. Il decreto del presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha recepito il DPCM del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (in vigore da oggi 26 ottobre) ma con dei distinguo rispetto le nuove restrizioni avvalendosi dell’autonomia prevista come Provincia Autonoma di Bolzano. Tra le differenze si segnala anche quella relativa al settore dello spettacolo (nel resto d’Italia da oggi tutti i teatri, cinema e sale da concerto restano chiusi): «Al divieto generalizzato di organizzare eventi e manifestazioni pubbliche, fanno eccezione i cinema, nonché gli spettacoli e le manifestazioni che si svolgono all’interno di teatri e sale da concerto, dove saranno ammesse al massimo 200 persone e non sarà comunque possibile distribuire cibi e bevande. A Trento la Giunta provinciale ha deciso al contrario di mantenere la chiusura di teatri, cinema, sale da concerto ma ha prorogato l’apertura dei bar e ristoranti, rispettivamente alle 20 e 22 della sera.

#rairadio3suite #raradio3 #TeatriChiusi #TeatriAperti