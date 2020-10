Pandora: la dissacrante pantomima firmata Teatro dei Gordi

Milano, Teatro Franco Parenti – Dopo una prima presentazione alla Biennale Teatro di Venezia, la nuova creazione del Teatro dei Gordi debutta al Franco Parenti, dove Andrée Ruth Shammah li accoglie con grande entusiasmo: i Gordi portano la vita sul palcoscenico, ci tiene a sottolineare.

È vero, i giovani e scalpitanti Gordi sono quasi degli attori-etnografi in questo allestimento che esplora, denudando (simbolicamente e letteralmente) un’umanità variopinta, grottesca e bizzarra ma in fondo così normale e facilmente riconoscibile. Siamo noi, è la nostra società di oggi, tra paranoie ed esibizionismi, follie più o meno standardizzate, paranoie codificate. Quello dei Gordi è un teatro fatto di corpi, di gesti, di partiture fisiche eseguite con grande bravura (in questo spettacolo persino maestria acrobatica, a tratti) e di maschere; un teatro che fa a meno della parola o nel quale la parola si fa da parte per lasciare campo aperto a una dirompente espressività pantomimica.

Non c’è narrazione in questo spettacolo costituito da una serie di quadri, di mini-scene, di frammenti di umanità che si susseguono ininterrottamente in un anonimo bagno pubblico. Di grande ironia l’insegna che recita in inglese: leave me as you found me – come se il passaggio dei corpi che lo frequentano potesse avvenire senza traccia, in maniera perfettamente asettica. Si tratta, naturalmente, dell’ossessione che ci anima di più in questo periodo pandemico: evitare il contagio – con il suo illusionistico e illusorio corollario del distanziamento sociale (inutile ormai soffermarsi sull’ossimoro) e dell’igienizzazione. Come se all’improvviso i nostri corpi fossero diventati ricettacoli di virus e malattie che non vedono l’ora di sbocciare e di attaccarsi agli altri. Certo, se ci si lava le mani spasmodicamente e le si sfrega compulsivamente con il gel sanificante, sarà possibile crogiolarsi nell’illusione di una scampata infezione e allora sì che ‘andrà tutto bene’, tutto sarà come prima: leave me as you found me, appunto. Senonché entrare in contatto con gli altri è di per sé inevitabile contagio, contaminazione, in una parola: relazione. E il corpo che siamo è proprio questo vascello meraviglioso e nello stesso tempo fetido, produttore di scarti, nido di malattie e di sublime. Il corpo è per noi, nobili possessori di anima, un inaudito scandalo. Come far collimare l’arte e le viscere, l’amore e i bacilli? Eppure così è stato e così sarà sempre, perché il corpo, con la sua ferina presenza è ciò che ci rende umani, angeli appartenenti al regno animale, mammiferi poetici.

E davvero è il corpo il vero protagonista dell’esilarante carrellata di personaggi che sgusciano dalle porte delle cabine, fanno uso e abuso degli orinatoi, dei lavandini, della carta igienica: uomini d’affari, trampolieri, ciclisti, coppie gay, ballerini, maniache dello shopping, cantanti ambulanti con tanto di amplificatore e microfono, Pussy Riot, donne che sentono voci, quelle che urlano per automotivarsi, altre e altri che urlano per disperazione, fino a sfiorare la poetica dell’assurdo (una improbabile maschera ricavata da una giacca denim diventa la testa di un elefante) e la parodia della famosa scena horror della ragazza fantasma che esce dalla tv nel film The Ring. Notevole l’abilità dei sei attori di cambiare tanto rapidamente costumi e personaggi, destrezza della quale avevano già dato prova nel precedente lavoro, Sulla morte senza esagerare (da noi recensito: http://www.inscenaonlineteam.net/2020/08/01/una-morte-imbranata-sul-palcoscenico-del-franco-parenti-di-milano/).

Pandora, dunque. Pandora potrebbe essere il bagno, il cestino dei rifiuti (il più importante oggetto scenico dell’allestimento) che rimanda al famoso vaso, ma potremmo essere semplicemente noi, il nostro corpo: recipiente pieno di organi, fluidi e rifiuti, sul fondo del quale si annida la speranza. Non ce ne dovremmo vergognare perché nella sua oscena invadenza c’è un mistero ancora tutto da scoprire. Il corpo (e soprattutto i suoi fluidi) sono tradizionalmente tabù, contaminazione. Gioire del corpo è allora colpa, vergogna da celare lavandone via le tracce, come avviene in una delle scene. Il corpo va addomesticato con i riti e le regole sociali. I suoi fluidi e le sue emanazioni vanno accuratamente convogliati in mascherine, fazzoletti, guanti che dovrebbero segnare poliziescamente il confine invalicabile tra la nostra carne e quella dei nostri simili.

Tutta questa fantomatica separazione viene meno in un luogo di transito come il bagno pubblico e i Gordi ce lo fanno vedere in tutta la sua grottesca impossibilità: il maniaco dell’igiene dentale che espleta il suo rituale in un lavandino che un attimo prima era servito da bidet. Sognare un mondo asettico dove i corpi non si sfiorano più potrebbe essere benissimo anche l’inizio di un incubo, di un delirio collettivo animato da buoni propositi (e la storia mondiale è puntellata di tanti deliri nati da buoni propositi), lo scoperchiamento di un vaso di Pandora che sta portando alla luce turbe mentali da non sottovalutare.

I Gordi, compagnia milanese formata da ex allievi della Civica Paolo Grassi, stimolano queste riflessioni con i loro lavori dissacranti e apparentemente leggeri, dove non c’è traccia di trasfigurazione e di catarsi, ma i temi affrontati sono davvero abissali: la morte, il tempo, il corpo. Lo spettacolo è costruito con cura artigianale dal giovane regista Riccardo Pippa, che completa un disegno drammaturgico articolato ormai in una compiuta trilogia ‘della soglia’, aggiungendosi ai precedenti Sulla morte senza esagerare e Visite. Pandora fa parte della rassegna Campo aperto del Franco Parenti, che raccoglie compagnie e artisti del panorama teatrale contemporaneo.

