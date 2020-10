Con l’aumento dei contagi (e degli ascolti) sale la tensione nei Tg – L’Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza

I Tg dal 12 al 16 ottobre – L’aumento vertiginoso dei contagi impone la pandemia come tema dominante. Aperture obbligate per tutti, ad eccezione di Tg4 che – come la scorsa settimana – dedica spesso la prima pagina alla crisi economica ed ai temi fiscali…

