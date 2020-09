Un presidio di lettura in memoria di Giancarlo Siani, dove arriva la cultura la camorra arretra

La Fnsi con il presidente Giuseppe Giulietti, il Sugc con il segretario Claudio Silvestri e il presidente Gerardo Ausiello, l’Ussi con il segretario Pier Paolo Petino e il presidio di Articolo 21 della Campania con la portavoce Desiree Klain, hanno ricordato oggi a Napoli nella sede del Sindacato dei giornalisti Giancarlo Siani a 35 anni dal suo assassinio e per farlo, come hanno comunicato oggi al fratello Paolo e alla fondazione Giancarlo Siani, hanno scelto di sostenere e appoggiare l’iniziativa “Presidi della lettura” avviata dalla fondazione che si propone l’obiettivo di promuovere la diffusione della lettura nei quartieri a rischio. La Fnsi, il Sugc, Articolo 21 e l’Usigrai adotterranno uno dei progetti e il presidente Giulietti ha rinnovato l’adesione e la disponibilità che gli è stata manifestata da padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco d’Assisi. La delegazione di Fnsi e Sugc si è recata nella redazione del quotidiano Il Mattino per salutare il direttore Federico Monga e i giornalisti e rinnovare l’impegno di tutta la Fnsi a partire dal segretario Raffaele Lorusso a essere scorta mediatica nei confronti di tutti i giornalisti minacciati affinché nessuno sia mai più lasciato solo. “Meglio una solidarietà mal spesa che una distrazione, una omissione, un silenzio complice” ha sottolineato il presidente Giulietti. Infine il direttore Monga ha proposto che uno dei punti di lettura sia istituito a Torre Annunziata nell’area dove è stata realizzata dal Comune con il Mattino la panchina della memoria dedicata a Giancarlo Siani