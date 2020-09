I finalisti del Talent Antimafia 2020, targato #Noi

L’Associazione Antimafia #Noi è orgogliosa di annunciare i nomi dei 16 finalisti del Talent Antimafia che si esibiranno il 27 settembre, a partire dalle 16.30, all’arena del porto turistico di Ostia. Dovevano essere 12 ma, data l’altissima qualità dei lavori arrivati, abbiamo deciso di selezionare le migliori quattro performance per ogni categoria (invece di tre).

I finalisti per la categoria musica:

Liceo Minturno, Umberto Kallaste, Spirito NoName, Traff Legend.

Categoria danza:

Viola Coluzzi, Ilary Rossi, Compagnia Glitter, Flavia Maggi Mariotti.

Categoria narrativa/poesia:

Claudia Germanò, Riccardo Mariani Marini, Dante Bigi, Clara Cappella.

Categoria teatro:

Elettra Tercon, Mariangela Diana, Lorenzo Ancona, Ionica.

I finalisti si sfideranno a colpi di talento e bellezza davanti a una giuria d’eccezione, composta da Claudia Gerini, Angelo Maggi, Giovanni Caccamo, Marco Verna, Emanuela Fanelli e Tancredi Schirone. #Noi ringrazia tutti i giovani che si sono messi in gioco per gridare un fragoroso NO alla mafia!

Associazione Antimafia #Noi