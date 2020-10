Editoria, il buio oltre la siepe

Lo scorso giovedì 24 settembre il sottosegretario con delega Andrea Martella è stato ascoltato in audizione dalla settima commissione della camera dei deputati sulle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund (ma non si dovrebbe chiamare Next generation Ue?).

E’ emerso lo sforzo encomiabile di dare finalmente ruolo e centralità ad un settore spesso tralasciato o tenuto ai margini. Quante faticose rincorse nelle leggi finanziarie o di bilancio, spesso attraverso emendamenti faticosamente acquisiti. E’ sempre stata la sorte dei temi dell’informazione, chissà perché così poco considerati da un ceto politico sempre pronto – però- a rilasciare interviste o ad occupare i social. Come se il sistema cross-mediale non fosse una componente cruciale del capitalismo cognitivo e delle piattaforme. Non già un service da prendere e gettare.

La relazione del pacato ma efficiente Martella ha cercato di rompere con discrezione tale antica abitudine, ponendo la questione forse strategica: le risorse del cosiddetto Recovery Fund possono essere l’opportunità per rendere moderno il settore, a partire dagli obiettivi indicati dalla commissione europea per la trasformazione digitale.

La relazione ricorda le linee guida approvate dal comitato interministeriale per gli affari europei presentate al parlamento il 15 settembre.