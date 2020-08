Giulietti a Pianaccio per i 100 anni di Enzo Biagi

Ci sarà anche Giuseppe Giulietti (in rappresentanza di Fnsi, Usigrai e Articolo21) oggi a Pianaccio per ricordare Enzo Biagi.

L’iniziativa celebrativa è in programma domenica 9 agosto, giorno esatto del compleanno del giornalista, proprio a Pianaccio, la frazione di Lizzano in Belvedere dove è nato cento anni fa Enzo Biagi e dove ora riposano le sue spoglie.

Per festeggiare il centenario, l’Amministrazione comunale di Lizzano propone, alle ore 17, l’inaugurazione del ristrutturato Museo Enzo Biagi con l’apertura di una mostra fotografica: ad accogliere i visitatori nel cortile di ingresso la statua a grandezza naturale del giornalista, opera dello scultore giapponese Yasuyuky Morymoto. Alle ore 17.30 seguirà la presentazione del francobollo commemorativo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, a cura di Poste Italiane. Infine alle ore 18 sarà inaugurata Via Enzo Biagi con lo svelamento della targa.