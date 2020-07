“Giù le mani da Santa Sofia”. Petizione su Change.org

“Il Presidente turco Erdogan ha deciso di trasformare il Museo di Santa Sofia, a Istanbul, in moschea. Santa Sofia fu costruita come una cattedrale ai tempi dell’Impero romano per arricchire la seconda capitale, Costantinopoli. Nel 1453 con Maometto il Conquistatore fu trasformata in moschea e nel 1933, il presidente della “giovane nazione turca”, sulle ceneri dell’Impero Ottomano , Kemal Ataturk , la destinò a museo, perchè sia i laici sia tutti i credenti delle varie fedi monoteistiche ne potessero godere la magnificenza e la ricchezza artistica. Santa Sofia è “patrimonio mondiale” dell’UNESCO, protetta quindi dall’ONU. Venga dunque censurato formalmente questo atto retrogrado e fondamentalista e sia bandito Erdogan dal consesso internazionale”. Così la petizione lanciata da Gianni Rossi sul sito Change.org