#WithRefugees per la Giornata Mondiale del Rifugiato: incontro live promosso da Uisp, Unhcr e Unar

#WithRefugees per la Giornata Mondiale del Rifugiato: incontro live promosso da Uisp, Unhcr e Unar sull’inclusione attraverso lo sport, contro pregiudizi e discriminazioni razziali. Appuntamento sabato 20 giugno dalle ore 11 sulle pagine Facebook nazionali delle tre organizzazioni

Roma, 19 giugno. Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del rifugiato e Uisp, Unhcr e Unar realizzeranno una diretta dalle 11 alle 13 sulle rispettive pagine Facebook nazionali e sul canale You Tube Uisp Nazionale. La Giornata è un appuntamento annuale sancito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo che, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza altrove.

L’Uisp collabora con Unhcr e Unar nell’inclusione delle persone migranti attraverso lo sport, per favorire una cultura dell’accoglienza e dell’interculturalità, per combattere ogni pregiudizio e discriminazione razziale. Da tanti anni l‘Almanacco delle iniziative antirazziste Uisp rappresenta un esempio di questa lunga storia: sono ormai decine le iniziative sportive e sociali che l’Uisp organizza ogni anno in molte città italiane dove l’attività è continuativa e dura tutto l’anno, con ragazzi rifugiati e richiedenti asilo che danno vita a squadre di calcio e altri sport, insieme a dirigenti e volontari Uisp. In questo contesto, i Mondiali Antirazzisti Uisp hanno rappresentato una buona pratica che si è diffusa e radicata sul territorio: attività sportiva come strumento di relazioni, amicizia, inclusione, dialogo, interculturalità. Lo sport è un linguaggio universale che unisce e permette di conoscersi andando oltre le origini, le religioni, la cultura, ma costruendo una nuova realtà fatta di scambio e partecipazione.

Anche quest’anno, nonostante la Giornata del rifugiato cada in un momento critico per l’umanità, segnato dalla pandemia da Covid-19 e dal protrarsi dei conflitti in tutto il mondo che aggravano l’attuale crisi umanitaria, Uisp, Unar e Unhcr si fanno portatrici di un messaggio di accoglienza e amicizia attraverso un incontro live, che verrà trasmesso sulle pagine Facebook di Uisp Nazionale, Unhcr Italia e Unar ed anche sul sito www.uisp.it e sul canale YouTube dell’Uisp nazionale.

L’appuntamento è per sabato 20 giugno, dalle 11 alle 13, interverranno: Carlotta Sami, portavoce UNHCR – Italia; Triantafillos Loukarelis, direttore Unar; Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp; Alessandra Morelli, rappresentante Unhcr in Niger; Carlo Balestri, responsabile politiche internazionali Uisp, Luca Cardinalini, giornalista Rai. Inoltre, verranno presentate esperienze e buone pratiche di inclusione attraverso lo sport sul territorio, con collegamenti in diretta con i Comitati Uisp di Torino, Roma, Sassari, Enna, Matera, Firenze. Interverranno anche rifugiati e richiedenti asilo che hanno preso parte a tali iniziative, per portare la loro testimonianza. L’incontro si concluderà con la trasmissione del film Riace, realizzato dall’Uisp nazionale in occasione dei Mondiali Antirazzisti 2019. Il film sarà presentato dalla regista Francesca Spanò. GUARDA IL TRAILER