Non possiamo lasciare sola la famiglia Regeni. Scorta mediatica non si ferma

Non possiamo lasciare soli Paolo e Claudia Regeni, i genitori di Giulio,

che da oltre quattro anni chiedono verità e giustizia sulla scomparsa

del figlio. Chiedono verità e giustizia e sono stanchi. La notizia della

vendita di due navi della Marina Militare all’Egitto ha il sapore del

tradimento per la famiglia Regeni. A loro avevamo promesso la scorta

mediatica, avevamo assicurato l’impegno di Articolo 21 nel sostenerli

nel tortuoso percorso verso la ricerca della verità. Ora il silenzio su

Giulio è accompagnato da un’iniziativa del Governo che ha il sapore del

tradimento, come dicono i coniugi Regeni. Un tradimento per tutti gli

italiani, per quelli che credono nella giustizia e nella inviolabilità

dei diritti. Sono passati più di quattro anni. Il tempo è scaduto. Il

contratto per la fornitura militare a un regime totalitario è una

violazione a un principio fondamentale della democrazia. Saremo ancora

al fianco della famiglia Regeni, in ogni iniziativa che abbia come

obiettivo la ricerca della giustizia.