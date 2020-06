NoiperlaCostituzione. Assemblea aperta in tlc. 15 giugno

NoiperlaCostituzione: questo il nome che si è dato un gruppo di cittadini uniti dall’aver partecipato alle campagne referendarie del 2006 e 2016 in difesa della Costituzione.

Si è cominciato con un appello dello scorso marzo, “ La Costituzione e la cittadinanza ai tempi del virus”, la cui diffusione in rete ha raccolto molte firme di cittadini e associazioni.

Sottotitolo di quell’appello era “Quando sarà finita non tutto potrà essere come prima”.

Non è ancora finita: l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, pur attenuatasi, è ancora in atto. E con l’emergenza sanitaria è emersa la prevedibile emergenza sociale ed economica.

E’ davvero tutta colpa del Covid-19 se il servizio sanitario nazionale ha scoperto palesemente enormi crepe nella gestione e nell’organizzazione per la tutela del bene collettivo più prezioso?

Crediamo sia necessario partire dalla sanità perché il Paese non torni ad essere come prima; occorre una decisa inversione di rotta: investimenti per la ricostruzione della sanità pubblica, il potenziamento della medicina territoriale e di base, il ritorno all’impianto solidaristico e universalista del sistema sanitario nazionale in linea con il dettato costituzionale.

Di questo si parlerà all’assemblea aperta organizzata in teleconferenza da “NoiperlaCostituzione” il prossimo 15 giugno 2020, a partire dalle 18 .

Interverranno il prof. Claudio Puoti, il dott. Gianluigi Trianni e il prof. Massimo Villone e dal pubblico si svilupperà il successivo dibattito.

noiperlaCostituzione2@gmail. com Si può assistere e intervenire prenotando la partecipazione entro le ore 13 di domenica 14 giugno 2020 scrivendo a

NoiperlaCostituzione

www.NoiperlaCostituzione.org sito web

pagina Facebook Noi per la Costituzione