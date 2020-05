Tornare al “prima”, ma diversamente. Il COVID come interfaccia tra crisi ambientale e crisi sociale

Il Forum Disuguaglianze e Diversità ha ricordato ciò che è importante per la fase due: di cosa si tratta?



In questa fase, sotto la pressione che ci riguarda tutti quanti, di grande emergenza non solo sanitaria ma anche sociale, con la scomparsa della possibilità di lavorare per milioni di persone – i precari, ma anche il lavoro sommerso –, la nostra paura è che passi la cultura e l’idea che la cosa più importante sia ripartire, a prescindere dalle condizioni! È un grande rischio per il Paese, perché prima le cose non andavano bene, sia in termini di sviluppo economico che di coesione sociale e di eliminazione o di contrasto alle disuguaglianze.

Il “prima” già non andava un granché bene, in un certo senso…

Dobbiamo ricordare che l’Italia tra i Paesi europei è stato quello che negli ultimi dieci anni ha registrato la maggior crescita di divario tra chi ha di più e chi ha di meno: c’è di più, il divario è aumentato anche rispetto agli Stati Uniti d’America.

Lo ricordano il presidente della Fondazione Con il Sud, Carlo Borgomeo, come anche lo Svimez: il contrasto alle disuguaglianze è condizione dello sviluppo, non un effetto. È la condizione della ripartenza. Non si può attendere lo sviluppo e poi risolvere le disuguaglianze. Questo è il nocciolo fondamentale con cui il Forum Disuguaglianze e Diversità sta lavorando: proposte immediate, concrete, come il reddito di emergenza, l’ampliamento del reddito di cittadinanza senza condizioni, ci siamo pronunciati a favore della regolarizzazione estesa degli immigrati, non solo nel campo dell’agricoltura. Quindi l’obiettivo è portare più avanti la linea della partenza, per riuscire ad avanzare complessivamente come Paese.