Oggi pomeriggio il ricordo di Roberto Morrione, assemblea e interventi di Celsi e Giulietti

Il 20 maggio del 2011 ci lasciava Roberto Morrione, primo e indimenticato direttore di RaiNews24. Per ricordarlo, tra poco (alle 18) l’associazione a lui dedicata, “Amici di Roberto Morrione” si riunirà in assemblea in videoconferenza. All’ordine del giorno un intervento di apertura del Presidente, Giovanni Celsi, a seguire la relazione di Giuseppe Giulietti, Presidente della Fnsi e della Giuria del Premio Morrione. A seguire un aggiornamento sul bando per l’edizione 2020 del Premio a cura della portavoce Mara Filippi Morrione, del vicepresidente dell’associazione, Stefano Lamorgese, e del segretario generale Francesco Cavalli.

L’assemblea è aperta anche a chi non è ancora socio ma vuole ricordare Roberto Morrione e restare aggiornato sull’attività dell’associazione. Chi fosse interessato può inviare una email a premio@robertomorrione.it e riceverà in breve i codici di accesso all’incontro che si tiene su Zoom.

Sul sito https://www.premiorobertomorrione.it si potrà trovare il video degli interventi dei relatori

E’ possibile inoltre ascoltare il ricordo di Giovanni Celsi a questo link https://www.premiorobertomorrione.it/news/lavorare-con-roberto-morrione-il-ricordo-di-giovanni-celsi/