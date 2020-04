Le recenti reazioni di insofferenza provocate dalla previsione di Borrelli – che spostava a Maggio l’attenuazione delle limitazioni per l’epidemia decise fino al 13 Aprile – fanno capire che nei casi di tensione collettiva acuta, la verità non aiuta. Sappiamo tutti che a Pasquetta non ci sarà la fine della clausura, né il ritorno alla ricongiunzione sociale degli abbracci; ma abbiamo bisogno di una bugia per resistere. O quanto meno di una verità somministrata in dosi sostenibili. Un’accortezza che nelle relazioni private si basa sull’intelligenza emotiva, mentre nei rapporti pubblici, sull’intelligenza politica. La qualità che mira a rinsaldare una nazione sotto pressione e stanca. Che ora accetta solo una previsione: