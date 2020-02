Teatro Vittoria. I Lucchettino in “Maghi per una notte”, geniali nonsense della nostra vita

Arturo Brachetti, forse il trasformista più acclamato in Europa, ha voluto I Lucchettino al suo fianco nel recente Brachetti & His Friends in centinaia di repliche, e li ha descritti così: “Con i Lucchettino ho condiviso le tavole dei palcoscenici di mezza Europa con orgoglio per ben tre anni. Luca e Tino, commedianti surreali, clown magici e caricature senza tempo hanno il potere di riportarci all’innocenza usando il sorriso e il gioco in maniera raffinata e sanguigna. I Lucchettino sono giocolieri del nonsense, virtuosi dell’assurdo e nel contempo crudeli enfant terribles delle loro stesse irresistibili gag, sono tra gli ultimi sopravvissuti della grande tradizione comica della commedia dell’arte in una chiave rinnovata, lunare e moderna”.

I “Lucchettino” sono stati al Teatro Vittoria di Roma per presentare in prima assoluta “Maghi per una notte”, uno spettacolo per tutti che coniuga i temi universali della Commedia dell’Arte con l’arte del clown, la comicità visuale e la magia. Nel novembre del 2016 i Lucchettino hanno ricevuto a Parigi il Mandrake d’Or, l’Oscar della magia. Ciò che sorprende il pubblico e lo intriga è la loro capacità di coinvolgerlo in prima persona. All’inizio dello spettacolo, in abiti che ricordavano quelli delle maschere teatrali, i Lucchettino hanno controllato i biglietti degli spettatori del Vittoria, distribuito i posti a loro piacimento, dispensato baci e abbracci ad alcuni, mentre altri li hanno indirizzati direttamente alla toilette.

C’è chi, arrivato all’ultimo momento, non ha subito compreso che si trattasse di una loro gag e il siparietto, davvero surreale e spontaneo, ha strappato risate e applausi sentiti. Il tutto accompagnato da una deliziosa musichetta tipica del cinema muto. L’atto unico racconta di due teatranti in attesa di un mago di grande fama. Poiché non arriva, i Lucchettino sono destinati a intrattenere i presenti come possono. Battute esilaranti, palline che ruzzolano sugli spettatori e sono rilanciate sul palco, gag raffinatissime, fatte di un geniale nulla. Il tripudio del nonsense. Una musica peculiare che invita a ritmarla con le mani. Uno spettacolo interattivo da non perdere che, come tutte le cose belle, alla fine lascia di buonumore.

