Presentato “Si vive una volta sola”, l’ultimo film di Verdone è un invito a non prendersi sul serio

Corale l’ultimo film di Carlo Verdone, che ha quattro protagonisti tra i quali lui stesso: medici di fama, di cui uno è donna, tali che persino il Papa si affida a loro, e tuttavia fragili e umani, come chiunque nella vita privata in cui ci si manifesta per quello che si è. Un quartetto affiatato da anni, unito da un’amicizia che supplisce alle delusioni sentimentali, dove in tre sodalizzano con una vena di sadismo, per fare scherzi al collega più sprovveduto (Rocco Papaleo). Un giorno però scoprono che colui al quale indirizzavano le loro beffe, soffre di una malattia gravissima e sta per morire. Per senso di colpa e alleviare le pene del malcapitato, decidono di imbarcarsi in una breve vacanza in Puglia, durante la quale attraversano un territorio magnifico e saranno chiamati a rivelare all’amico la verità, di modo che accetti le cure più idonee …

A quarant’anni di distanza da un “Un sacco bello”, l’esordio che fece conoscere Verdone al grande pubblico, ‘Si vive una volta sola’ vede il comico e regista collaborare con Giovanni Veronesi , al cui soggetto – dice in conferenza stampa Carlo Verdone – è ispirata la sceneggiatura. Film corale e melanconico, che invita soprattutto a non prendersi troppo sul serio. Paradossalmente l’entrata in scena della morte come realtà della vita, la fragilità nell’uomo gravato di grandi responsabilità, gli scherzi ben costruiti e recitati, suscitano comunque grandi risate ricordandoci che il nostro passaggio, sino a prova contraria, è per ciascuno incerto ed è uno soltanto.

Un film che incontrerà, si presume, il favore del pubblico e contribuirà a tenere alto il nome del nostro cinema, secondo lo stesso Carlo Verdone migliorato negli ultimi anni. Bravi e degni del regista e co-protagonista anche Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Max Tortora. Completano il cast attori noti nelle fiction televisive: i bellissimi Sergio Muniz e Mariana Falace.

Si vive una volta sola

Data di uscita 26 Febbraio 2020 (Italia)

Genere Commedia

Anno 2020

Regia Carlo Verdone

Attori Anna Foglietta, Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Massimiliano Tortora, Mariana Falace, Sergio Muniz, Serena De Sario

Paese Italia

Distribuzione Vision Distribution