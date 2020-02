Genova, la Fnsi al fianco di Stefano Origone. Sarà rappresentata da Alessandra Ballerini

L’orchestra Sinfonica Città di Roma è nata nel 2015 per soddisfare le esigenze di un pubblico che desidera musica di qualità. In essa confluiscono, tramite un’accurata selezione, i migliori artisti formatisi nelle compagini sinfoniche regionali e della capitale. Il loro programma, vario e accattivante, ha l’intento di avvicinare alla musica classica non solo gli iniziati, […]