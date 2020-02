Articolo21, ossigeno puro per questa comunicazione sempre più semplicistica ed ignorante

Le parole possono essere pietre. Voi lo sapete bene. Voi siete ossigeno per questa democrazia sempre più asfissiata dalla generalizzazione di una comunicazione sempre più semplicistica ed ignorante. Spesso violenta.

Viviamo in un contesto politico difficile. Il populismo dilagante sta asfaltando i diritti umani, quelli degli ultimi. Quelli di coloro che non sono in grado di poterli esercitare. Stiamo correndo velocemente verso un modello di società nel quale vige sempre più la legge del più forte abbagliati da falsi miti, da falsi eroi e da demoni inventati.

Sono molto preoccupato nel vedere temi delicati quali quelli della Giustizia, piegati ad esigenze di pubblico consenso pesantemente influenzato dall’emotività scatenata da singoli processi per singoli casi giudiziari. Lo sono ancor di più quando sono costretto a fare da spettatore alla sovraesposizione mediatica di alcuni magistrati che elargiscono ricette e soluzioni con uso di battute e paradossi, dal pulpito di talk show, incoraggiati dagli applausi di un pubblico che non ha gli strumenti per comprendere veramente i problemi della nostra Giustizia.

Ho paura. Si, ho paura perchè le loro parole sono pietre che possono schiacciare i principi fondanti della nostra bellissima Costituzione in danno proprio di coloro che ora li stanno osannando.

Potrei dire tanto altro ma mi limito soltanto a questo: grazie ART 21. Grazie di esistere.

Siete ossigeno. Ossigeno puro