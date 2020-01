Anche la Famiglia Megalizzi a Roma con Articolo21 dal 28 febbraio al 1° marzo

Anche la Famiglia Megalizzi parteciperà alla iniziativa “Le parole non sono pietre“ venerdì 28 febbraio a Roma.

Lo hanno confermato questa mattina a Trento Annamaria, Domenico e Federica Megalizzi al presidente FNSI Giuseppe Giulietti e al segretario regionale del sindacato giornalisti Rocco Cerone.

Lo rende noto un comunicato del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige.

Il presidente Giulietti ha voluto cominciare la sua visita di due giorni in Trentino Alto Adige con un omaggio a casa della Famiglia Megalizzi.

Uno dei momenti centrali della iniziativa promossa dalla Associazione Articolo 21 sarà l’incontro con le famiglie che hanno saputo trasformare il loro dolore in impegno di solidarietà, di legalità e di libertà.

Hanno già aderito le famiglie Megalizzi, Rochelli, Cucchi, Siani.