San Benedetto, la città che non trova il coraggio di dire no a Mussolini

Articoli
Alekos Prete
0 0
Ci sono consigli comunali che sembrano non avere mai letto la Costituzione, o che forse l’hanno letta e hanno scelto scientemente di ignorarla. È il caso di San Benedetto del Tronto, che nel 2025 ha preferito non revocare la cittadinanza onoraria al dittatore fascista Benito Mussolini. Come? Con la più comoda delle strategie: l’astensione. Si astiene il sindaco, si astiene il presidente del consiglio, la maggioranza non si presenta nemmeno. È l’ignavia elevata a metodo: il non decidere che diventa decisione, l’inerzia travestita da politica.
Ma il punto non è solo San Benedetto. Il punto è che in Italia, ottant’anni dopo la Liberazione, c’è ancora bisogno di discutere se Mussolini debba essere cittadino onorario di un comune. Non dovrebbe esserci discussione. La Costituzione repubblicana è esplicita: è antifascista. Non neutra, non equidistante, non “conciliatrice”. La XII disposizione transitoria e finale vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. È la pietra angolare del nostro patto civile: non ci può essere spazio istituzionale per il fascismo. Eppure lo spazio resta, nei silenzi e nelle omissioni. Come a Gorizia, così a San Benedetto. E per difendere ciò che dovrebbe essere scontato, cittadini e associazioni sono costretti a rivolgersi ai tribunali. È come se ogni volta la Repubblica dovesse giustificare se stessa, dimostrare di essere antifascista. Una fatica inutile, eppure necessaria, perché c’è sempre qualcuno pronto a minimizzare: “è solo un titolo, è solo un simbolo”.
I simboli, invece, sono la sostanza della politica. Sono il linguaggio con cui una comunità dice da che parte sta. Non revocare la cittadinanza a Mussolini significa raccontare una Repubblica che si vergogna della propria origine, che non osa difendere la propria memoria. È l’apologia del fascismo in forma mite: non nella riorganizzazione, ma nell’indifferenza. Per fortuna ci sono anche esempi opposti. Salò, pochi mesi fa, ha votato la revoca. Il nome stesso di quella città è sinonimo di fascismo repubblichino, e proprio lì è arrivata la decisione più netta. È la dimostrazione che quando c’è la volontà politica, i fantasmi si dissolvono.
La Costituzione italiana non è neutrale. È partigiana, orgogliosamente. Sta dalla parte della libertà, dell’uguaglianza, della dignità umana. Quando un consiglio comunale sceglie l’ignavia, tradisce non solo la memoria ma l’atto stesso di nascita della Repubblica. Per questo non è questione di “simboli”: è questione di fedeltà costituzionale.
San Benedetto del Tronto ha preferito non scegliere. Ma non scegliere, in questo caso, significa schierarsi dalla parte sbagliata della storia: quella opposta alla Costituzione.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

“Massacri in Palestina. Un preciso disegno di pulizia etnica”. L’intervento di Don Nandino Capovilla alla Mostra del Cinema di Venezia

Redazione

A Venezia per Trentini. Il 28 agosto la madre di Alberto leggerà una lettera indirizzata al mondo del cinema

Redazione

“Basta armi ad Israele!” Flash mob il 28 agosto alle 17.30 al Pantheon 

Redazione

Donne Insieme per la Pace. Il 2 settembre a Firenze per chiedere la fine del genocidio contro il popolo palestinese

Sabrina Ancarola

Una proposta per Gaza, leggiamo i nomi dei giornalisti uccisi dall’esercito israeliano

Barbara Scaramucci

Gaza, diventiamo la voce dei giornalisti uccisi: scendiamo in piazza per urlare “basta”

Antonella Napoli
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.