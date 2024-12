Liberi di esprimersi liberi di informarsi, evento del gruppo Case Italia a Roma

Le SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), note anche come “azioni temerarie”, rappresentano una grave minaccia alla libertà di espressione e al diritto all’informazione. Questi strumenti di abuso legale mirano a intimidire e mettere a tacere voci critiche su questioni di pubblico interesse, scoraggiando la partecipazione democratica. Tra i principali bersagli delle SLAPP troviamo i public watchdogs – i “cani da guardia” della democrazia – come giornalisti, whistleblowers, attivisti, accademici, e difensori dei diritti umani e ambientali, nonché chiunque eserciti il diritto alla partecipazione pubblica.

In occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, CASE Italia organizza “Liberi di esprimersi, liberi di informarsi” per dare spazio alle testimonianze dirette di chi è stato bersaglio di SLAPP. Attraverso le voci di attiviste, giornalisti e difensori dei diritti umani attivi a livello locale e nazionale, l’evento intende avviare un dialogo costruttivo con la società civile e i professionisti del settore. Nel corso dell’incontro, CASE Italia presenterà proposte concrete per una trasposizione efficace della Direttiva UE anti-SLAPP, alla luce delle Raccomandazioni UE e del Consiglio d’Europa. Inoltre, per fornire strumenti pratici agli addetti ai lavori, verrà presentata la versione italiana della guida “Come prevenire le SLAPP o come ottenere aiuto se è troppo tardi”, realizzata dalla Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE).

L’incontro è organizzato in tre sessioni. Un panel dedicato alle esperienze personali e professionali di attiviste e difensori dei diritti umani colpiti da SLAPP, che racconteranno il loro impegno quotidiano a servizio del bene comune. Il secondo panel prevede un confronto tra giornalisti che scrivono per testate locali ed indipendenti che sono state prese di mira da SLAPP da parte di politici e imprenditori locali e nazionali. Il terzo panel offre un confronto tra giornalisti che scrivono per testate nazionali e che devono fronteggiare molestie legali avviate da figure pubbliche, spesso di altissimo livello.