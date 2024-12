Governo no vax e contro la scienza, pagheremo tutti

0 0

Gli scienziati di tutto il mondo, notoriamente pericolosi comunisti, forse alcuni anche “zecche rosse”, da mesi avvertono i governi e le opinioni pubbliche della certezza che nel giro di pochi anni si verificheranno pandemie peggiori di quella del Covid, spinte anche dal cambiamento climatico e dai mancati investimenti per rafforzare le sanità, sia quelle più disastrate che quelle più evolute. Nel frattempo in Italia “Stiamo costruendo un servizio sanitario nazionale non più basato sui diritti dei cittadini ma sulle sue disponibilità economiche”. Parole di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, unico osservatorio indipendente sulla sanità in Italia.

Detto questo, dopo il colpo di grazia nella legge di bilancio del governo Meloni, che sottofinanzia di 3 miliardi la sanità rispetto alle esigenze dimostrate e, all’inizio, confermate anche dal ministro Schillaci, arriva il vero clamoroso schiaffo in faccia non solo alla sanità vera e propria ma alla scienza, al pensiero documentato, alla qualità, al merito.

Si tolgono le multe e non si pretende il loro pagamento ai sanitari no vax e ai cittadini che hanno rifiutato il vaccino anti Covid, che disobbedendo alle giuste norme anti pandemia, hanno non solo commesso un’infrazione ma causato gravi danni a milioni di pazienti. E’ il vergognoso colpo di spugna per le multe ai sanitari no vax che hano anche tradito il loro ordine professionale, ma hanno, dati alla mano, favorito il diffondersi della malattia e non hanno aiutato i pazienti a difendersi. E vale anche per le multe ai cittadini che non hanno eseguito la vaccinazione obbligatoria. Penso a come sarebbe stato oggi il mondo se ci si fosse rifiutati di vaccinarsi per il vaiolo, o per la poliomielite, di cui la mia generazione porta ancora addosso i segni. Penso ai nostri genitori che ci portavano a scuola a vaccinarsi con le lacrime agli occhi per la gioia di non rischiare più un figlio disabile o, peggio, morto ancora giovanissimo. Nutro un disprezzo profondo per chi infanga il progresso scientifico, per chi vuole una società che in tutto e per tutto torni indietro, di secoli, di millenni. Un parlamento che approva applicazioni di terapia basate sull’andare in moto per curare gli autistici, che approva l’agricoltura biodinamica basata sul letame tenuto sottoterra in un corno, e che di fatto manda continuamente un segnale contro le vaccinazioni. Si, non trovo altra parola che disprezzo.

Le norme infilate di straforo nel famoso decreto mille proroghe meriterebbero più attenzione e invece passano sotto silenzio in un paese ormai indifferente a dati statistici che ci dicono di un 70 per cento di italiani che in un modo o nell’altro credono nella magia…

Il tutto dopo la tragedia del covid che non è conclusa: un virus non si cancella per decreto, il covid sta triplicando i contagi ogni settimana da ottobre e questo ritmo porterebbe ad almeno 45.000 morti in un anno a fronte degli 8000 stimati per l’influenza. Lasciando da parte questi numeri non del tutto verificabili, resta il fatto che questo governo sta facendo vincere i no vax. Il messaggio è chiaro: prudenza nei confronti degli anziani e dei fragili, ma nessuna campagna vaccinale, nessuna restrizione (gli ospedali decidono autonomamente di imporre le mascherine) e nessun contributo speciale per il piano vaccinale. Anzi, in alcune regioni, Lazio incluso, è stato difficilissimo riuscire a farsi fare il nuovo richiamo per il covid, pochissime dosi ai medici di base, arrivo in farmacia a fine novembre, pochissimi centri vaccinali delle ASL da cercare e prenotare di persona o telefonando a numeri che non rispondono mai.

Senza contare il ridicolo rientro economico per lo stato (150 milioni) e la ignobile scelta politica di costituire una commissione parlamentare sul Covid impostata per processare il governo Conte per le decisioni – virtuose- che hanno risparmiato vite e problemi ad un paese che, nessuno vuole mai ricordarlo, fu invaso dal virus prima di ogni altro del mondo occidentale.

Intanto dal Congo arrivano notizie di una malattia misteriosa molto probabilmente virale: forse abbiamo già un caso in Italia, a Lucca, dove per fortuna il ministero della salute sta facendo accertamenti e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (una di quelle che Trump vuole cancellare) ha mandato un team di studiosi i Africa per capirne di più.

Dovremmo tutti sapere e capire che questo governo incapace, inadeguato, fazioso, ignorante, settario, è un pericolo continuo e feroce per tutti i diritti previsti dalla Costituzione. Anche la salute lo è. Avere un governo no vax farà pagare un caro prezzo a tutti.

