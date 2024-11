La Carta dei bambini entra nelle scuole. Primo appuntamento a Roma

0 0

Per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza l’Istituto comprensivo “Nino Rota” di Roma ha voluto dedicare un incontro al tema della media education. Dopo i saluti della Dirigente Graziella Bianco alla presenza di centinaia di bambini che hanno partecipato attivamente al dibattito sul pensiero critico, è intervenuta l ’avvocata Iside Castagnola, in rappresentanza dell’associazione Articolo 21, ha presentato la Carta di Assisi, il manifesto contro i linguaggi d’odio che è stato sottoscritto da Papa Francesco a maggio, in occasione della Giornata mondiale dei bambini organizzata in collaborazione con Padre Enzo Fortunato: “Ai più piccoli dobbiamo ricordare l’importanza della connessione vera, nella vita reale, perché solo così si sviluppa la fratellanza e si contrastano i gravi fenomeni di bullismo contro i quali non dobbiamo mai smettere di lottare”. Anche la scrittrice Claudia Conte ha dichiarato : “I pericoli in rete si sconfiggono con l’impegno nel sociale, dobbiamo mettere al centro l’educazione dei bambini, insegnare loro i valori della legalità, del rispetto delle donne, della solidarietà. Ho deciso di dedicare alle scuole una nuova edizione speciale del mio ultimo lavoro letterario, “La voce di Iside”, proprio per creare momenti di dibattito con gli studenti come questo di oggi.”

All’incontro hanno preso parte anche il Presidente del Cus Roma, Manuel Onorati, e il Segretario dell’associazione Flames, Carmelo Mandalari, che hanno sottolineato l’importanza dello sport come cura per la dipendenza da internet. i lavori sono stati chiusi con l’auspicio di portare la Carta d’Assisi dei bambini in tutte la scuole che vorranno ospitare questo messaggio di pace e giustizia tra i più piccoli.

