Genova, macelleria infinita. Intervista con Christian Gattermann

Mentre Francesco Gratteri, ex capo del Servizio Centrale Operativo e poi del Dipartimento Anticrimine, protagonista dei fatti della scuola Diaz e per questo condannato in via definitiva nel 2012 per falso aggravato (partecipò alla falsificazione dei verbali con i quali venne giustificata l’irruzione alla Diaz e il conseguente massacro dei manifestanti), chiede, tramite i suoi avvocati, che vi sia una revisione del processo, noi siamo andati a cercare una delle vittime di quella mattanza, che subì sulla sua pelle anche l’inferno di Bolzaneto, per squarciare un altro velo su una vicenda caduta nell’oblio ma, come vedete, ancora ben presente nelle cronache e nelle dinamiche del nostro Paese.

Christian Gattermann ricorda, analizza, rievoca e si spinge a discutere dell’oggi, a cominciare dalle imminenti elezioni politiche in Germania e dall’incubo neonazista che incombe sul suo paese, a dimostrazione di quanto, al di là del dolore, le tematiche poste allora siano tuttora attuali.

Quando hai deciso di manifestare a Genova? Sei venuto da solo o facevi parte di un gruppo?

Se ricordo bene, decidemmo di venire a Genova in occasione del g8 nella primavera del 2001. Eravamo un gruppo di persone di Amburgo e arrivammo a Genova in macchina. A quel tempo, mi sentivo parte di una rete mondiale contro la globalizzazione neo-liberista. Facevo parte di un gruppo che ad Amburgo si occupava di politica e, in particolare, dei temi del capitalismo e, come detto, della globalizzazione.

Lo slogan che animava quel movimento era: “Un altro mondo è possibile”. Cosa significava per te allora e cosa significa per te oggi?

“Un altro mondo è possibile” per me è uno slogan tuttora attuale. Significa, infatti, che abbiamo la possibilità di cambiare il mondo per renderlo un posto migliore e più giusto per tutti. Nel 2001 l’acronimo TINA (“There Is No Alternative”, Non ci sono alternative), il celebre slogan coniato da Margaret Thatcher, era ancora molto presente e dominava la discussione relativa al neo-liberismo, con il suo portato di deregolamentazione, privatizzazioni e un nuovo regime di accumulazione della ricchezza nelle mani di pochi. La società, però, non segue un’unica via; al contrario, è possibile e necessario cambiare in meglio lo stato delle cose. È anche una questione di quanto sono forti i movimenti civili e di quanto possa essere profondo il loro impatto sulle strutture dello Stato e della società.

Il movimento per la giustizia climatica è un buon esempio di quanto un movimento possa essere potente e di come possa inserire le sue questioni nell’agenda politica anche ai piani alti del potere.

A mio parere, pertanto, lo slogan è più attuale che mai. La questione di una “buona società” non è solo una questione ideologica, è una questione dei limiti della crescita. Il capitalismo ha bisogno di crescere, ma una crescita infinita non è possibile. Ciò significa che abbiamo bisogno di nuovi modelli nella nostra economia globale. E non solo in Germania, dobbiamo (come nel 2001) pensare in una dimensione globale.

Raccontaci la tua tragedia personale: prima la Diaz, poi Bolzaneto. Che ricordi hai?

Quella sera eravamo al primo piano della scuola Diaz e ci preparavamo per dormire. Poi all’improvviso ci sono state delle voci forti dal cortile e abbiamo sentito delle urla che dicevano che la Polizia era davanti alla scuola e voleva entrare. Abbiamo deciso (in quel momento io, la mia ragazza e un amico) di andare al piano di sopra, perché non c’era via d’uscita per noi. Poi dal cortile abbiamo sentito la Polizia entrare. Poi abbiamo cominciato a sentire i pianti e la voce delle cose che venivano distrutte dalla Polizia. Questa procedura è diventata molto veloce e gli agenti sono corsi su per le scale fino al nostro piano. Non so perché, ma a differenza della maggior parte degli altri compagni non vengo colpito dalla Polizia. Forse è stata solo una grande fortuna per me. Poi, più tardi, siamo stati portati dalla Polizia giù nel corridoio e poi in palestra. C’erano molte persone che sanguinavano e piangevano. Eravamo seduti sul pavimento e abbiamo visto come molte persone fossero gravemente ferite. Stavano arrivando sempre più ambulanze. Non so quanto tempo ci vorrà, prima di uscire dalla scuola e di essere portato su una macchina della Polizia direttamente a Bolzaneto. A Bolzaneto eravamo per lo più insieme in stanze più grandi. Ma prima dovevamo stare in piedi per molto tempo con le mani alzate sui muri. Se le persone volevano andare in bagno, venivano picchiate. C’erano anche continui pestaggi. Lo sentivamo di notte, perché per tutta la notte arrivavano nuovi compagni a Bolzaneto, non solo dalla scuola Diaz. Ricordo che avevo molta paura, ma ero anche molto razionale e silenzioso, forse il modo migliore per superare quell’esperienza. Il secondo giorno siamo stati portati in prigione, nel mio caso a Pavia. A Pavia era più che altro una macchina burocratica e avevo meno paura per la mia incolumità. Il primo giorno ero da solo in cella e avevo tempo per molti pensieri e paure. Per lo più, ero sicuro che ci sarebbe voluto molto tempo prima che uscissi di prigione, perché ero sicuro che la Polizia, lo Stato e le sentenze volessero provare a costruire delle prove per tenerci in prigione. Il secondo giorno ho condiviso la mia cella con un’altra persona, quindi non ero più solo. Abbiamo anche “parlato” con un giudice italiano (senza un avvocato per me!). Il giudice sapeva alcune cose sulla mia condanna in Germania nel contesto delle proteste anti-atomica in Germania (Castor-Transport a Gorleben).

Poi tutto si è fatto veloce e siamo usciti dalle nostre celle (senza informazioni su cosa sarebbe successo). Non ricordo esattamente, ma so che eravamo da qualche parte in una stanza e c’era anche una persona dell’ambasciata tedesca. Da lì è partito il trasporto verso il confine italo-austriaco. Era un grande convoglio, per lo più mezzi della Polizia e alcuni autobus.

Quanto ti ha influenzato quell’evento? Quanto ha influenzato le tue scelte e le tue paure successive?

Quell’evento ha avuto un grande impatto su di me. A livello personale e politico. A Göteborg c’era stato il vertice del Consiglio europeo, un mese prima del summit di Genova, e la Polizia ha iniziato a sparare sui manifestanti. Sapevamo che Genova sarebbe stata una cosa importante, nel contesto di proteste (anche militanti) di diversi movimenti con lo sfondo di un governo di estrema destra in Italia. Nessuno pensava che non ci sarebbe stata alcuna repressione. Ma quello che è successo è molto lontano da quello che mi sarei immaginato. Forse sono stato ingenuo. Dopo Genova ho anche iniziato a leggere un po’ di cose sulla storia dei movimenti di sinistra italiani fino agli anni ’60/’70, per capire cosa mi fosse successo davvero. Penso che ci sia un contesto storico. Nel 2001 ci sono stati anche gli attacchi dell’11 settembre, e questo cambia completamente il discorso politico. Secondo me questo ha ucciso il movimento anti-globalizzazione molto di più della repressione a Genova.

Dopo Genova, di nuovo ad Amburgo, sono stato molto più attento quando andavo alle manifestazioni e ho cercato di evitare ogni contatto con la Polizia. Ma in totale ci sono stati anche molti altri momenti e situazioni a Genova: sono stati intensi, caratterizzati da una sensazione di felicità e possibilità di affermare le nostre idee. Non c’è stata solo repressione. Per me è molto importante conservare anche questi ricordi.

Alla luce di quanto accaduto negli ultimi vent’anni, tra guerre, crisi epocali e il crollo di quel modello di globalizzazione liberista, credi ancora nella possibilità di costruire un mondo migliore?

Dopo Genova, fino ad ora sono una persona politicamente attiva, in modo teorico e pratico. Se non credessi nella possibilità di costruire un mondo migliore, non lo farei. Sono sicuro che ogni piccola cosa che puoi fare ha un impatto. Forse non puoi vederlo sul momento, ma andando avanti lo vedrai. I tempi, tuttavia, non sono facili per una sinistra politica. I partiti e i movimenti di destra sono in ascesa (a livello internazionale) e per noi è difficile mostrare una via attraente per un futuro migliore per tutte e per tutti senza capitalismo. Molte persone hanno numerose paure, in particolare del futuro, e forse è più facile votare per le risposte semplici o per coloro che sostengono che nulla debba cambiare (ad esempio, per quanto riguarda l’energia verde o la crisi climatica) e che basti tenere l’immigrazione sotto controllo. È anche una paura di perdere i nostri privilegi e noi tedeschi ne abbiamo tanti.

Tuttavia, sono anche fiducioso perché negli ultimi anni ci sono stati dei movimenti forti e sono sicuro che siano ancora presenti nella mente delle persone che vi hanno partecipato. Ad esempio le proteste di Black Lives Matter (“Defund the police!”, Tagliare i fondi alla Polizia!) negli Stati Uniti, che hanno favorito il diffondersi di proteste in tutto il mondo per il caso di George Floyd.

Chi sei oggi? Cosa fai? Da chi è composta la tua famiglia?

Vivo ancora ad Amburgo e lavoro come assistente sociale nella consulenza per i giovani.

Dopo aver vissuto a lungo in progetti abitativi con altre persone, ora vivo nel mio appartamento. Ho una relazione, ma non ho figli.

Sappiamo che sei attivo sulla questione della Palestina. Come è vissuta in Germania? Raccontaci del movimento anti-Deutsch e di cosa sta succedendo a chiunque osi denunciare i crimini commessi dall’esercito israeliano a Gaza.

La questione della Palestina non è una questione che mi stia molto a cuore. Il modo in cui si svolge la discussione in Germania, comunque, è distruttivo, binario e per niente utile. Penso che dovremmo organizzarci su altre linee del fronte, ad esempio su questioni anti-fasciste e sulla politica di classe.

Da molto tempo, sono particolarmente scettico in merito alle argomentazioni del movimento anti-Deutsch.

Presto si voterà in Germania. Com’è la situazione? Cosa ti aspetti per il futuro del tuo Paese?

Con l’AfD abbiamo un partito di estrema destra e dobbiamo combattere, ma dobbiamo anche sviluppare risposte e una visione politica propria che sia attraente anche per la vita delle persone. Io sono membro del partito “Die Linke”, ma non ho molte speranze che possa aumentare i voti. Per me, la “questione sociale” è molto importante. Ci sono persone che diventano sempre più ricche e ci sono molte persone che non hanno nulla (anche in un paese ricco come la Germania). Questo è uno dei risultati della politica neoliberista da quasi trent’anni. È una guerra di classe. Sono uno dei pochi, a sinistra, che ha avuto un passato nella classe operaia e sono triste per una sinistra radicale subculturale che non si occupa di questi problemi. E se non lo fanno, non parlano nemmeno dei loro privilegi. Anche a sinistra, nessuno vuole parlare di soldi e di come determinano le nostre vite e le nostre carriere nel presente e nel futuro (ad esempio il tema dell’eredità e non solo).

Cosa speri per te stesso e per le persone che ami? Quanto sono ancora vivi gli ideali, i sogni e le speranze di Genova nella tua vita e nella tua azione politica e civile?

Auguro tutto il meglio ai miei amici e alla mia compagna affinché rimangano sani e siano fortunati! Ma so che non posso scindere la fortuna personale dalle cose che sono accadute nella nostra società. Penso che stia diventando più importante essere (di nuovo) compagni in un senso molto forte, perché i prossimi anni potrebbero essere molto duri. Ora ho 53 anni, molte persone nel mio ambiente vivono in famiglia e non sono più attive nella politica di sinistra. Questo mi delude e per me non è un modo di esistere. Per la mia soddisfazione personale e la mia salute ho bisogno di essere attivo e fare cose per “un mondo migliore”. Altrimenti cadrei in depressione o diventerei cinico. È così importante conoscere persone con cui condividere pensieri, ideali e paure, ma puoi anche passare all’azione e fare qualcosa con loro. Penso che i prossimi vent’anni ci mostreranno che “non c’è alternativa” in modo estremamente concreto. L’ingiustizia sociale in relazione alla crisi climatica sarà una realtà molto forte. Ci sono due opzioni: un’opzione totalitaria di estrema destra che rovina tutto, crea più conflitti e guerre e dà vita a un turbo-capitalismo contro la natura e i poveri (ma non ha soluzioni reali!) oppure, seconda opzione, sviluppiamo, passo dopo passo, una società postcapitalistica per salvare il nostro pianeta e ottenere più giustizia sociale e meno guerre. Niente di più facile! Ok, anche questo è un po’ cinico, ma non c’è soluzione migliore.

