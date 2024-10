26 ottobre, mobilitazione straordinaria contro la guerra

0 0

Mentre continua la carneficina in Ucraina, a Gaza, in Libano, in Sudan e in tante altre parti del mondo, numerose organizzazioni della società civile si danno appuntamento oggi in varie città d’Italia per una Giornata di mobilitazione nazionale contro la guerra.

In un contesto internazionale sempre più militarizzato e segnato da guerre, sofferenze e scelte politiche senza investimenti reali in diplomazia, è essenziale dire insieme: “Basta con l’impunità. Basta con la complicità. Basta con l’inazione”.

Sabato 26 ottobre è Giornata di mobilitazione nazionale per la Pace La modalità di mobilitazione scelta dalle Reti promotrici della Giornata vede l’organizzazione di manifestazioni in 7 piazze italiane (come i colori di un arcobaleno pacifista) che grideranno a gran voce le proposte della società civile che chiede percorsi di pace, disarmo, giustizia sociale e climatica.

L’intento è raccogliere e rendere evidente come la grande maggioranza dell’opinione pubblica italiana voglia un cambio di rotta delle istituzioni nazionali ed internazionali: le guerre che devastano il mondo devono essere fermate, per iniziare a costruire un tempo della Pace possibile. Ora.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21