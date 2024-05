La via Maestra è a Napoli il 25 maggio. Un’Italia più giusta è possibile

0 0

‘La Via Maestra’, composta da 160 organizzazioni e associazioni, tra cui Articolo 21, sarà di nuovo in piazza con la Cgil a Napoli il 25 maggio 2024 “per un’Italia capace di futuro, per un’Europa giusta e solidale”.

“La Costituzione – si legge nell’appello diffuso da ‘La Via Maestra’ – continua ad essere il nostro programma politico: per la democrazia, per la pace, per il clima, per la giustizia sociale, per il lavoro dignitoso, per dare un futuro sostenibile a questo Paese”.

Il corteo, il cui concentramento è previsto per le ore 13:30 in piazza Mancini, sfilerà poi per le vie di Napoli fino a raggiungere piazza Dante dove si terranno gli interventi dal palco.

Il camper dei diritti della FLC CGIL “Stesso Paese stessi diritti” sarà alla partenza per accogliere i manifestanti e per raccogliere le firme sui 4 referendum: alla manifestazione sarà possibile sottoscrivere i quesiti, sia in modalità cartacea che in modalità online.

Il nostro paese ha bisogno di partecipazione, del ruolo delle organizzazioni sociali e sindacali, dei cittadini e delle cittadine che si associano per il bene comune. La Costituzione continua ad essere il nostro programma politico: per la democrazia, per la pace, per il clima, per la giustizia sociale, per il lavoro dignitoso, per dare un futuro sostenibile a questo Paese.

Le nostre proposte sono in continuità con la manifestazione del 7 ottobre 2023: chiediamo politiche concrete, risposte puntuali, iniziative rapide per costruire UN’ITALIA CAPACE DI FUTURO, UN’EUROPA GIUSTA E SOLIDALE. IL PAESE NE HA BISOGNO, SUBITO!

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21