Il Centro Sociale Ex Canapificio in collaborazione con l’associazione Caserta Film Lab e le 31 associazioni coinvolte nel Patto di Collaborazione per la gestione condivisa della Casa del Sociale “Mamadou Sy”, ha organizzato per il giorno 10 marzo 2024 l’iniziativa dal titolo “NOI CAPITANI – PER UNA TERRA DA OSCAR”. L’iniziativa, in concomitanza con la consegna degli Oscar 2024 ad Hollywood, intende premiare qui a Caserta quei cittadini che ogni giorno si impegnano per costruire un altro mondo possibile.

La prima parte dell’iniziativa è prevista dalle 10:30 alle 12:30 alla Casa del Sociale “Mamadou Sy”, presso l’Ex Onmi di viale Beneduce: abbiamo infatti chiesto al Comune di Caserta l’autorizzazione per animare il cortile della Casa del Sociale con teatro, attività per bambini, stand associativi.

Sono anni che aspettiamo che venga ristrutturato questo spazio sociale e chiediamo che il 10 marzo sia una data limite entro la quale ottenere il finanziamento dalla Regione per i lavori ed avere tempi certi per il bando di gara che deve fare il Comune di Caserta.

La seconda parte dell’evento invece, col patrocinio della Provincia di Caserta, si terrà nell’Auditorium provinciale in via Ceccano, dalle 16:30 in poi, in occasione della cerimonia degli Oscar 2024, che vedono come protagonista anche la città di Caserta con il film “IO CAPITANO” del regista Matteo Garrone, candidato come miglior film internazionale ed ispirato, tra le altre, alla vera storia di Mamadou Kouassi Pli Adama co-sceneggiatore del film e attivista del Centro Sociale Ex Canapificio e del Movimento Migranti e Rifugiati di Caserta. Un film che ci parla di diritti: il diritto di viaggiare e di potersi muovere liberamente che a molti ultimi è di fatto impedito, ma anche il diritto di essere salvati e di poter costruire una nuova vita in Europa, lontano da fame, guerra, povertà.

All’Auditorium provinciale, noti rappresentanti del mondo dello spettacolo, del terzo settore e delle parti sociali consegneranno 7 Oscar a cittadini che, quotidianamente e lontano dei riflettori, si impegnano per portare avanti percorsi di tutela ambientale, contrasto alla violenza di genere, accoglienza. Durante l’iniziativa, moderata dalla giornalista Nadia Verdile, ci sarà anche un video collegamento con Matteo Garrone e Mamadou Kouassi da Hollywood e, a seguire, la proiezione del film “IO CAPITANO”.

“Per noi – fanno sapere le associazioni coinvolte – esiste un parallelismo molto forte tra la storia di accoglienza e di diritti rappresentata da Mamadou Kouassi e da “Io Capitano” e il diritto fondamentale ad avere, a Caserta, spazi sociali dove esercitare la tutela per i cittadini in difficoltà, siano essi italiani o stranieri. La ristrutturazione dell’Ex Onmi non può più aspettare”.

Centro Sociale Ex Canapificio, promotore della rete per la gestione condivisa dell’Ex Onmi, con Abile Mente, Agesci Caserta 2, Agesci Casagiove, Ali della Mente, Arci Caserta, Argo, Auser Caserta Circolo “Teresa Noce”, Caritas Caserta, Caserta Film Lab, Combo Comitato Biblioteca Organizzata, Comitato Città Viva, Comitato per Villa Giaquinto, Comitato Caserta Città di Pace, Comitato Parco degli Aranci, Compagnia della Città, Cittadinanza Attiva Caserta, Kalifoo Ground, Laboratorio Sociale 1000 Piani, Lipu Caserta, Matutae Teatro, Nero e Non Solo, Passamano, RFC Lions, Spazio Donna, Stella del Sud, Solis, Uisp Caserta, WWF Caserta, Zetesis.

