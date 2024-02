La polizia carica gli studenti pro Palestina a Pisa

0 0

Cariche e manganellate contro gli studenti durante i cortei pro Palestina a Pisa e Firenze, altri momenti di tensione a Catania.

I fatti più gravi in pieno centro a Pisa, a pochi passi dalla Scuola Normale Superiore. Era in corso la manifestazione, lanciata da Usb con l’adesione di Cambiare Rotta-Organizzazione Giovanile Comunista per esprimere vicinanza al popolo palestinese, ma si è trasformata in un parapiglia con la Polizia. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno respinto con alcune violente cariche i manifestanti (soprattutto giovani studenti e studentesse) che cercavano di entrare in piazza dei Cavalieri.

“Una manifestazione tranquilla senza alcuna forma di violenza è stata brutalmente aggredita dalle cariche della Polizia in via San Frediano, con alcuni studenti e studentesse con ferite alla testa per le manganellate, carica immotivata, se non per impedire al corteo di raggiungere Piazza dei Cavalieri e manifestare sotto la Scuola Normale per il cessate il fuoco contro la popolazione palestinese – si legge in una nota del Cobas Scuola Pisa – condanniamo con forza questa gravissima azione repressiva, che apre una fase nuova, già annunciata dal Ministro del MIM Valditara con gli annunci di provvedimenti disciplinari estremi contro chi occupa: prove tecniche di regime. Non ci sono giustificazioni per questa azione che inasprisce il clima dell’ordine pubblico nella nostra città, oltretutto andando a colpire studenti e studentesse inermi e che non rappresentano alcuna minaccia”.

(Immagini dal Tg La7)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21