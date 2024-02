“Basta bavagli”. Appuntamento di sabato 24 febbraio a Torino

0 0

La notizia della morte di Navalny mi ha subito fatto pensare ad Assange: saprà l’Occidente comportarsi in maniera diversa? O farà morire di carcerazione un disubbidiente? La sfida del nostro tempo infatti non è battere la Russia di Putin, ma è salvare la democrazia liberale in un Mondo globalizzato dal capitalismo (che si pretende liberista ma che poi sopravvive di sovvenzioni pubbliche!) che ha capito di poter funzionare anche senza individui liberi e partecipi. Lo aveva scritto a chiare lettere la JP Morgan in un rapporto di dieci anni fa: basta con le Costituzioni anti fasciste del secondo dopoguerra, troppo intrise di socialismo (leggi: di rispetto per i lavoratori e le lavoratrici). L’ultima strage di lavoratori a Firenze, si incarica purtroppo ancora una volta di rispondere nella maniera più perentoria alla JP Morgan e a tutta quella schiatta feroce: non ci convincerete mai!

In Italia il Governo degli “Eredi al quadrato” (del Duce e di Berlusconi) fa del proprio meglio per non deludere le aspettative di questo capitalismo liquidatorio (il feeling tra Giorgia Meloni e Elon Musk è iconico da questo punto di vista). Non passa giorno senza che il Governo faccia un passo in più in questa scellerata direzione, procedendo a tappe forzate nella realizzazione di un progetto reazionario e regressivo, che punta a limitare la libertà di informazione, a neutralizzare l’indipendenza e l’efficacia della magistratura, a criminalizzare il dissenso, a comprimere il diritto di sciopero, ad addomesticare la cultura, a frantumare la solidarietà repubblicana, a cristallizzare le diseguaglianze sociali.

Ecco perché abbiamo pensato ed organizzato l’appuntamento di Sabato 24 febbraio a Torino, presso la Fabbrica delle “e” (storica sede del Gruppo Abele e di Libera). L’iniziativa è anche accreditata come evento formativo per i giornalisti e le giornaliste (5 crediti deontologici).

Davide Mattiello, Articolo 21 Piemonte

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21