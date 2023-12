Sempre e per sempre dalla stessa parte. Con la Costituzione nel cuore. Una settimana di eventi con Articolo21

0 0

Sarà davvero una “settima particolare” per Articolo 21, segnata dall’impegno di lotta per contrastare chi vuole “imbavagliare” non solo la libertà di informazione, ma anche la Costituzione. Domattina ascolteremo le voci di Flavio Lotti e di Marco Mascia, promotori della marcia della pace del prossimo dieci dicembre ad Assisi, ma anche la testimonianza di Andrea De Domenico che, da Gerusalemme, ci racconterà della tragedia in atto, del massacro dei cronisti, della distruzione del pensiero critico.

Sarà una preparazione al 10 dicembre, giornata della dichiarazione universale dei diritti umani, quando ci ritroveremo tutti insieme ad Assisi per rilanciare il nostro “cessate il fuoco” per ribellarci al cinismo di chi non conosce altro linguaggio che quello delle armi e della terza guerra mondiale a pezzi, per citare le parole di Francesco, terminato anche lui nel mirino degli opinionisti con l’elmetto.

Subito dopo l’incontro delle 8,30, chi potrà, dalle 10,30, si ritroverà davanti al tribunale di Roma, piazzale Clodio, per essere scorta mediatica dalla parte di chi reclama verità e giustizia per Giulio Regeni.

Sarà una udienza particolare perché il giudice delle udienze preliminari dovrà decidere, dopo la sentenza della corte costituzionale, modi e tempi per la ripresa del processo contro i quattro militari egiziani, uomini del regime, accusati di sequestri, tortura e assassinio di Giulio.

Mai come in questo momento dovremo esserci, insieme con il popolo di Giulio siamo noi, per continuare a testimoniare e ad illuminare,.

Il 10 dicembre saremo, invece ad Assisi, dalla parte delle vittime delle guerre, sempre, comunque e dovunque, e anche per ricordare i nomi degli oltre sessanta croniste e cronisti già assassinati a Gaza e dintorni.

Un massacro che non ha precedenti e che ha goduto e gode di troppe complicità e inquietanti silenzi.

Per questo il giorno dieci saremo ad Assisi insieme a chi abbiamo sempre incontrato in questi anni nella denuncia di guerre,terrore, commercio della armi, , bavagli al pensiero critico, sempre dalla parte delle vittime, mai da quella dei regimi, di qualsiasi natura e colore.

Lunedì 11, infine, nel convento di San Teodoro, già San Teodoro 43, Roma, ospiti di padre Enzo Fortunato e di Angelo Chiorazzo, presidente della cooperativa Auxilium, assemblea nazionale di articolo 21 dedicata alla Costituzione, alla divisione dei poteri, alla denuncia dei troppi bavagli al pensiero critico, ai riconoscimenti a chi non ha accettato di subire e non ha mai chinato la testa.

Tra loro Maurizio Landini e la Cgil per aver promosso “la via maestra”, Pierpaolo Bombardieri, segretario Uil, per aver concorso a tutelare il diritto di sciopero, Maurisa Laurito per le iniziative dedicate alla pace e alle lotte delle donne iraniane, la giovane redazione di “Scomodo”, Mauro Biani, Alekos Prete, insegnanti e studenti dei licei Tasso e Mamiani che hanno realizzato uno straordinario laboratorio sui temi dell’integrazione, dell’inclusione, dell’accoglien za, il collettivo Lucha y Siesta che la regione vorrebbe oscurare, sfrattate, cancellare, e poi non mancheranno le voci dei croniste e delle croniste colpiti da minacce e querele bavaglio, non mancheranno le sorprese.

Vi aspettiamo tutte e tutti e siamo curiosi di vedere se il servizio pubblico “telemeloni” dedicherà la stessa amorevole attenzione dedicata ad un sedicente sindacato di destra benedetto dai vertici aziendali e da una pletora di direttori.

Noi, invece, saremo felici di vedere a San Teodoro donne, uomini, associazioni e movimenti che hanno da sempre nel cuore la Costituzione antifascista, antirazzista, pacfista, inclusiva.

Sempre e per sempre dalla stessa parte.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21