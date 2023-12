Giornalismo investigativo: due bandi per under 30

0 0

L’associazione Amici di Roberto Morrione ha aperto due bandi riservati agli under 30 con la passione per l’inchiesta giornalistica: il bando della 13’ edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e il bando della PRM Academy, quest’ultima lanciata a Foggia in anteprima nazionale la scorsa settimana.

Sia Premio Roberto Morrione che l’Academy si rivolgono agli under 30, quindi a tutte e tutti i nati dopo il 31.12.1993, senza distinzione di titolo di studio, di percorso lavorativo o di altre forme di esperienza.Differenze nella candidatura

Al Premio Roberto Morrione si partecipa con un progetto di inchiesta ancora non realizzato. L’Academy invece è una scuola di formazione e non è necessario inviare nessun progetto, bastano solo il proprio cv e un video di autopresentazione di 3 minuti, uniti all’impegno a partecipare all’Academy che si terrà a Foggia dal 9 all’11 maggio 2024.

Le scadenze per invio candidature

Il bando del Premio Roberto Morrione chiude il 21 gennaio 2024, mentre, un mese dopo, il 21 febbraio 2024 chiude quello della PRM Academy. Si puo inviare la candidatura per entrambi i bandi.

Il Premio Roberto Morrione – 13’ edizione

Promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa, quali l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività economiche. I partecipanti non devono aver superato i 30 anni di età e possono concorrere come singoli o in gruppi di massimo tre componenti. Due sono le categorie in concorso: video inchiesta e radio –podcast d’inchiesta.

I progetti devono essere inviati entro il 21 gennaio 2024 rispettando delle modalità indicate nel sito www.premiorobertomorrione.it /bando

La giuria presieduta da Giuseppe Giulietti selezionerà quattro progetti finalisti: tre per la categoria video inchiesta e uno per quella radio-podcast d’inchiesta. A ciascuno dei progetti in finale verrà assegnato un contributo in denaro di 5.000 euro per lo sviluppo e produzione dell’inchiesta. La migliore inchiesta tra le quattro finaliste concorrerà ad un premio finale in denaro del valore di 2.000 euro; il premio offrirà inoltre l’opportunità della diffusione su Rainews24 e Radio Rai e di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero. Nei mesi di produzione gli autori verranno affiancati da una squadra di tutor composta da un tutor giornalistico, un tutor tecnico audio video (Francesco Cavalli), un tutor legale (avv. Giulio Vasaturo) e un tutor musicale (Pietro Ferri). Il tutor giornalistico viene designato dagli organizzatori una volta che la giuria avrà scelto i progetti finalisti.

Il Premio Roberto Morrione rappresenta un’occasione unica nel nostro Paese per i giovani under30 che vogliono realizzare un’inchiesta giornalistica e non vogliono farlo da solo. Nel corso degli anni il Premio ha supportato la realizzazione di 47 inchieste, coinvolgendo 108 finalisti.

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, con il contributo di Otto per Mille della Chiesa Valdese, Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo, Fondazione Circolo dei lettori, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, UsigRai, IND-International Network Distribution, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Associazione della Stampa Subalpina.

Il Premio è realizzato in partnership con ANMIL -Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Articolo21, Carta di Roma, Centro di Giornalismo Permanente, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, Fiera del Libro di Iglesias, I Siciliani, Le Ali delle Notizie, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Libera Piemonte, Master Giorgio Bocca Università di Torino, OGR Torino, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, UCSI, Università di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società. Sono media partner Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, Libera Informazione, Riforma.it, Radio Beckwith. Si ringraziano Rai News 24, RAI Italia, RAI Radio 1, RAI Radio 3, TGR, Rai Per la Sostenibilità, Rai Teche.

La PRM Academy

E’ una scuola di formazione residenziale intensiva di 3 giorni che si terrà a Foggia dal 9 all’11 maggio 2024. Nasce con l’intento di coinvolgere alcuni dei vincitori del Premio che diventeranno docenti per altri giovani giornalisti o aspiranti tali. Si partirà dalle inchieste realizzatedel Premio Morrione che diventeranno case study per gli allievi dell’Academy. Allo studio delle inchieste vincitrici all’Academy parteciperanno anche giornalisti d’inchiesta di indiscussa carriera che hanno fatto parte della storia del Premio Roberto Morrione.

L’Academy si svolgerà durante 3 giorni consecutivi di lezioni, laboratori con lo studio e la visione delle inchieste realizzate, attività di gruppo e momenti di confronto. Sarà indispensabile raggiungere Foggia la sera precedente l’inizio delle lezioni (9 maggio) e ripartire il giorno successivo al termine delle lezioni (12 maggio). Tutti i costi di permanenza, vitto e alloggio saranno a carico della PRM Academy, sarà cura dei partecipanti farsi carico dei costi di trasferta per raggiungere Foggia.

Tra tutte le candidature pervenute, un’apposita commissione di valutazione selezionerà i 22 giovani che costituiranno la classe dell’Academy. Di questi almeno 5 saranno selezionati tra i candidati con residenza nella Regione Puglia.

Per partecipare alla PRM Academy basta inviare il proprio cv e un video di autopresentazione entro il 21 febbraio 2024 rispettando delle modalità indicate su www.premiorobertomorrione.it/academy

L’Academy è promossa da Associazione Amici di Roberto Morrione, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Consulta per la legalità della Provincia di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Fondazione antiusura Buon Samaritano, Associazione Per il Meglio della Puglia.

Di seguito trovate il video della diretta instagram dedicata ai due bandi con Francesco Cavalli, segretario generale del Premio Morrione, Youssef Hassan Holgado, vincitore dell’ultima edizione del Premio Morrione, e Alessandra Tarquini, responsabile ufficio stampa del Premio Morrione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Premio Roberto Morrione (@premiomorrione)

Per maggiori info: http://www. premiorobertomorrione.it

Facebook https://www.facebook.com/PremioRobertoMorrione

Twitter https://twitter.com/premiomorrione

Instagram https://www.instagram.com/PremioMorrione/

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21