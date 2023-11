Hamas si può solo estinguere, non annientare con le bombe

In un popolo che nella piccola Striscia risorgesse con case, scuole, ospedali, lavoro – nel rispetto dopo decenni di deprivazioni e umiliazioni – non ci sarebbe più l’hummus della frustrazione per nutrire hamas. Che si estinguerebbe per mancanza di motivazioni e adesioni. Le bombe invece sono fertilizzanti della rabbia, che moltiplica le file dell’estremismo, potenziato dalla disperazione di chi non ha nulla da perdere e tutto da vendicare. La democrazia non si esporta, la dignità sì.

Estinguere vuol dire rimuovere le ragioni dell’odio degli estremisti palestinesi contro Israele e l’Occidente in generale, ripristinando la giustizia, il welfare e lo sviluppo. La Striscia di Gaza – con aiuti non solo economici ma anche per realizzare un embrione di Amministrazione senza corruzione – potrebbe diventare il laboratorio di rigenerazione palestinese; un incubatore di buone pratiche sociali ed economiche da consolidare e replicare in Cisgiordania, per poi creare lo Stato di Palestina.