I giovani vincitori del Premio Leali Young hanno riacceso i riflettori su storie di migrazione. Ecco chi sono

Hanno raccontato “storie e non riportato numeri, hanno umanizzato la cronaca”. Così il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Vittorio di Trapani, ha riassunto il significato dei premi attribuiti ai tre giovani giornalisti vincitori della seconda edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini. La consegna dei premi è avvenuta nel corso della prima serata del Festival del Giornalismo 2023 di Ronchi dei Legionari.

Il riconoscimento è andato a Costanza Oliva (Cosenza)- Noi in fuga dal Salvador (Inedito) per la sezione carta stampata; a Lombardo Lorella (Milano) – Gli invisibili della notte (Già pubblicato in 2022) per la sezione Reportage; a Zoppolato Elvis (Udine)- Lesbo è ancora un’Alcatraz per migranti (Già pubblicato in 2022) per i prodotti web.

Per il lavoro presentato da Costanza Oliva il comitato scientifico ha apprezzato come l’idea di “riaccendere i riflettori sul salvadoregno e unire le ragioni di una ‘fuga’ ai grandi temi dell’accoglienza, della fratellanza, dell’inclusione significa illuminare terre e temi oscurati ed onorare i valori fondanti della nostra Costituzione”

Per il comitato scientifico il reportage di Lorella Lombardo “illumina in modo chiaro e dinamico una frontiera e un fenomeno di cui non si parla, o non si parla abbastanza, focalizzando l’obiettivo e l’attenzione sulle vittime e dando la parola ai protagonisti, sia del soccorso che del percorso migratorio, senza tralasciare di far vedere le condizioni in cui quanto raccontato si svolge”.

Per quanto riguarda il lavoro di Elvis Zoppolato “è sembrato quello giornalisticamente più completo e che è riuscito a interpretare meglio la categoria dei prodotti web, vista la presenza dei link e l’utilizzo di una sua fotografia. Convincente anche la scelta di riaccendere i riflettori sulla situazione dei migranti in Grecia, troppo spesso dimenticata, per raccontare il tema del rispetto dei diritti umani”.

(Nella foto la premiazione dei vincitori)

