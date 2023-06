“Difendere il diritto alla salute e la Costituzione”. Articolo 21 al corteo della Cgil a Roma

0 0

A Roma la manifestazione nazionale della Cgil insieme ad un’ampia rete di associazioni, laiche e cattoliche, riunite nell’assemblea “Insieme per la Costituzione”, in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Articolo 21 è stata tra le prime associazioni ad aderire nel solco di una difesa della Costituzione che diventa sempre più necessaria ogni giorno per assicurare i diritti delle cittadine e dei cittadini. Siamo convinti che il diritto alla salute sia in questo momento a forte rischio, come molti altri, in una deriva obiettivamente anti democratica. Siamo pronti a mobilitarci ancora e la prossima tappa sarà il 12 luglio, per la festa annuale di Articolo 21 quest’anno dedicata alla nuova ondata di bavagli, dalle querele temerarie, alla limitazione nella pubblicazione delle intercettazioni”, ha detto Giuseppe Giulietti, coordinatore dei Presidi di Articolo 21 presente al corteo con il portavoce del presidio di Orvieto, Giuliano Santelli.

La manifestazione è accompagnata, nello slogan e nelle locandine, dal richiamo all’articolo 32 della Costituzione sulla tutela della salute come diritto fondamentale delle persone e delle comunità. In piazza del Popolo è stato allestito il palco per gli interventi.

“La Cgil e un centinaio un di associazioni, giovani e pensionati, sono in piazza perché vogliono difendere il diritto alla salute, anche sul lavoro, e chiedere il rilancio del Servizio sanitario nazionale. Basta tagli. Abbiamo bisogno di investire e di non perdere neanche un euro del Pnrr, di fare assunzioni e garantire i servizi sul territorio che sono decisivi”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Ci sono 4 milioni di persone che non si curano perché nn hanno i soldi. Non è accettabile. La situazione sta esplodendo. Sono gli stessi che hanno tenuto in piedi il Paese durante la pandemia”, ha sottolineato Landini.



Iscriviti alla Newsletter di Articolo21